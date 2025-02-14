’Simgelerin Köprüsü’ bölgenin değerini katladı! Çanakkale’de emlak piyasası hareketlendi

Çanakkale, Asya ile Avrupa kıtaları arasında 2 bin 23 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü ünvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete girmesiyle gayrimenkul yatırımlarında adeta cazibe merkezi haline geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl 12 bin 684, 2023 yılında ise 10 bin 576 konut satışının gerçekleştiği Çanakkale'de konut, arsa ve tarım arazisi birim fiyatları da yükselişe geçti.

Kent merkezindeki konutların metrekare fiyatı son 3 yılda 52 ila 68 bin lira, arsaların metrekare fiyatı 5 ila 10 bin lira, merkeze yakın imarsız tarım arazilerinin metrekare fiyatı 1000 ila 6 bin lira arasında değişiyor. Köprüye yakınlığı itibarıyla ulaşım yönünden avantajlı konumda bulunan Lapseki ilçesinde tarım arazilerinin metrekare fiyatı 200 lira ila 10 bin lira arasında değişirken, Gelibolu ilçesindeki tarım arazilerinin metrekaresi 500 lira ila 8 bin liradan alıcı buluyor.