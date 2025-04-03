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Çanakkale'de göçmen botu faciası! 5 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bugün sabah saatlerine karşı kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Faciada ilk belirlemelere göre 25 kişi sağ olarak kurtarılırken 5 kişi hayatını kaybetti.

DHA

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Çanakkale’de göçmen botu faciası! 5 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, bugün sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.

Çanakkale’de göçmen botu faciası! 5 kişi hayatını kaybetti

Kurtarılan kaçak göçmenler Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı. Kaçak göçmenlerin cesetleri ise Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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