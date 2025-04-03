Çanakkale’de göçmen botu faciası! 5 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, bugün sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, bugün sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı.
Kurtarılan kaçak göçmenler Çanakkale ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı. Kaçak göçmenlerin cesetleri ise Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.