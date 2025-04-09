Çanakkale’de bir kişi TIR’ın altında kaldı

ÇANAKKALE'NİN Biga ilçesinde iddiaya göre arızalan TIR'ı tamir etmek için aracın altına giren TIR şoförü, lastiğin altında kalarak hayatını kaybetti. Erdem Kandırmış (31) idaresindeki TIR arıza yaptı. TIR şoförü aracını benzin istasyonunda bulunan park yerine çekti. Meydana gelen arızaya bakmak için TIR'ın altına giren şoför Erdem Kandırmış, iddiaya göre nedeni henüz belli olmayan bir şekilde lastiğin altında kaldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdem Kandırmış'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.