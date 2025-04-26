57’nci Alay’a vefa yürüyüşü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma törenleri kapsamında 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesi Kocadere köyündeki kamp alanında, yürüyüş öncesinde ezan okundu ve 110 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı.

ÇANAKKALE RUHU YAŞIYOR

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, 57'nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı. Koçoğlu, "Çanakkale ruhunu yaşamak ve yaşatmak adına kol kola, el ele ülkemizin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımızla ecdadımızı anacağız. Tarih şuurunu geliştirmek adına buradayız" diye konuştu. 57'nci Alay Komutanı şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman ise, "57'nci Alay hepimizin bildiği gibi 27'nci Alay ile birlikte Anzakları durduran Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasına vesile olan bir mihenk taşı. Burada olmaktan çok mutluyum. 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne ilk defa katılıyorum. Çok derin hisler içerisindeyim" dedi.

HAKA DANSI YAPTILAR

Çorba dağıtımının ardından Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindekiler, yaklaşık 5 kilometre süren 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nü gerçekleştirdi. Yürüyüş Conkbayırı'nda sona erdi. Öte yanda, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'nda düzenlenen anma töreninde, 10 bin kilometre uzaktan gelip Çanakkale'de savaşan Yeni Zelanda askerlerinin torunları da yer aldı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yüzlerce kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti. Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ile Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi. Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi.

PRENSES ANNE ASKER MEKTUBUNU OKUDU

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, şafak vakti başlayan programda yaptığı konuşmada, 110 yıl önce bu topraklarda savaşan askerlerin unutulmadığını, onları hatırlayacaklarını dile getirdi. Prenses Anne, 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapan Anzak askerlerinin yazdığı mektuplardan bazı bölümleri okudu. Bu mektupları kaleme alan askerlerin ifadelerinin o dönemdeki mücadelenin önemini anlamaya yardımcı olduğunu belirten Anne, "110 yıl sonra şafak vaktinde, Anzaklar'ı anmak üzere burada duruyor, onların cesaret, yüreklilik ve fedakarlıklarını hatırlıyoruz" diye konuştu. Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn ise, Gelibolu'da her iki tarafın askerlerinin de 110 yıl önce olağanüstü cesaret ve fedakarlık gösterdiğini anlattı.