Son dakika: Çanakkale'de zincirleme kaza; 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi. Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı.