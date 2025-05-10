  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale'de zincirleme kaza; 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Çanakkale'de zincirleme kaza; 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri...Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yolcu otobüsünün, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobille çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çanakkale-Ezine kara yolunda gerçekleşen kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi. Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA