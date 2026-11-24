Olay, dün saat 14.40 sıralarında Konak ilçesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çift şeritli yolda park edilen araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansın sürücüsü, yolun açılması için korna çaldı. Bunun üzerine ambulans sürücüsü ile yolda bulunan kişiler arasında tartışma yaşandı. İlk tartışmanın ardından tarafların olay yerinden ayrıldığı, yaklaşık 10 dakika sonra ise aynı kişinin ambulansla yeniden karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN AMBULANSA SALDIRDI



İddiaya göre, yaklaşık 10 dakika sonra yeniden vakaya gitmek üzere yola çıkan ambulans, Hürriyet Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta beklediği sırada aynı şahsın saldırısına uğradı. Daha önce korna nedeniyle ambulans şoförüyle tartıştığı belirtilen kişiler, ambulansın yanına gelerek aracın camını kırdı. Şahsın, ambulans sürücüsüne fiziki saldırıda bulunduğu ve görevli personele defalarca darbe vurduğu belirtildi. Yaşanan saldırıda ambulansın camı kırılırken, araçta görevli sağlık personeli de saldırının hedefi oldu.