"HEDEFİMİZ, 2030'DA 32 ŞEHRİMİZE DOĞRUDAN HIZLI TRENLE ULAŞMAK"



Demiryolu yatırımlarıyla Türkiye'nin demiryolu ağının 14 bin 272 kilometreye, hızlı tren ağının ise 2 bin 604 kilometreye çıkarıldığını aktaran Uraloğlu, geçen yıl 353 milyon yolcu ve 31 milyon ton yük taşındığını, saatte 225 kilometre hıza sahip ilk millî hızlı trenin seri üretimine başlandığını bildirdi.



Uraloğlu, Türkiye'nin, köklü demiryolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıdığına da dikkati çekerek, "Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır. Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz; 14 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerle şehirlerimizi birbirine daha da yakınlaştırdık. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hatlarımızın ardından, 9 Ekim'de 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattımızı da hizmete aldık. Mevcut Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattımızda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceğiz. Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak" diye konuştu.



"ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTIMIZ TAMAMLANDIĞINDA İKİ ŞEHİR ARASI 3,5 SAATE İNECEK"



Yapımı devam eden hızlı tren projelerine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında iki şehir arası 3,5 saate inecek. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya inecek. Bursa-Osmaneli arasında Kasım ayında test sürüşlerine başladık. 2027'de Bursa'mızı hızlı trene kavuşturuyoruz. Halkalı-Çerkezköy kesiminde çalışmalarımız sürüyor. Bu kesimle İstanbul, Kapıkule'ye kesintisiz hızlı tren hattıyla bağlanacak. Geçen yıl başladığımız 120 kilometrelik Delice-Çorum Hızlı Tren Projemizde, sadece 19 ayda yüzde 47'lik fiziki ilerleme sağladık. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında Ankara ile Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek. Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattımızla Konya ile Ulukışla arası 1 saat 35 dakikaya inecek. Aksaray-Ulukışla-Yenice hattı İç Anadolu'yu Akdeniz limanlarına bağlayacak" ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, Eskişehir-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Konya ve Sivas-Çetinkaya-Malatya hızlı tren hatlarının projelerinin tamamlandığını, Bursa-Gemlik, Samsun-Doğu Karadeniz ve Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren hatlarının proje çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya düşürülmesinin hedeflendiğini bildirdi.

"BAKANLIĞIMIZIN ÜSTLENDİĞİ KENT İÇİ RAYLI SİSTEM AĞI, YAPIM VE PLANLAMA AŞAMASINDAKİLERLE BİRLİKTE 882 KİLOMETREYE ULAŞIYOR"



Kent içi raylı sistem yatırımlarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Ülkemiz genelinde işletmede bulunan kent içi raylı sistem hatlarının toplam uzunluğunun yüzde 43'ünü Bakanlığımız hayata geçirdi. Bakanlığımızın üstlendiği kent içi raylı sistem ağı, yapım ve planlama aşamasındakilerle birlikte 882 kilometreye ulaşıyor. Hayata geçirdiğimiz 274,2 kilometrelik banliyö hatlarımızla şehir içi ulaşımın ana omurgasını güçlendirdik. Banliyö hatlarımıza ilaveten, İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa ve Konya'da hayata geçirdiğimiz metro ağırlıklı projelerimizle 178 kilometrelik kent içi raylı sistem hattını hizmete sunduk" dedi.



"KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİMİZİN KAMUYA DEVRİYLE 2027 FİYATLARIYLA YILLIK YAKLAŞIK 132,6 MİLYAR LİRA GELİR ELDE ETMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ"



Uraloğlu, bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi aşması, otoyol yatırımlarının genişletilmesine ilişkin ise, "30 Aralık 2026 tarihinde bölünmüş yol ağımızda 30 bin kilometre eşiğini aşarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Yıl içerisinde 292 kilometre daha bölünmüş yol inşa ettik. Otoyol ağımızı 2028'de 4 bin 297 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Hizmette olan 3 bin 848 kilometrelik otoyol ağımızın 2 bin 282 kilometresini kamu kaynaklarıyla, bin 566 kilometresini ise KÖİ modeliyle milletimizin hizmetine sunduk. Kamu-özel iş birliği projelerimizin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Bu tutar, karayolu yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geliyor. Böylece sektörün kendi gelirleriyle yeni yatırımlarını finanse edebildiği, güçlü ve sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Yolları büyütürken en büyük önceliklerinin vatandaşların hayatını korumak olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 2003-2025 döneminde taşıt hareketliliği yüzde 227 artmasına rağmen, 100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybının yüzde 83 azaltılarak 1'in altına indirildiğini bildirdi.



"KUZEY MARMARA OTOYOLU'NU ANKARA'YA BAĞLAYARAK İSTANBUL İLE BAŞKENTİMİZ YOLCULUK SÜRESİNİ YAKLAŞIK 3 SAATE İNDİRECEĞİZ"



Uraloğlu, uluslararası taşımacılıkta elektronik geçiş belgelerinin 7 ülkede kullanılmaya başlandığını, akıllı ulaşım sistemleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da toplam 287 kilometrelik 5G destekli ve otonom sürüş odaklı koridorlar kurulacağını belirterek, "Ankara'daki Ana Yönetim Merkezimizle birlikte akıllı ulaşım sistemleri merkezlerimizi ülke geneline yaygınlaştırıyor, İstanbul'da Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik 5G destekli bir test ve uygulama koridoru, Ankara'da otonom sürüşe yönelik 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru kuruyoruz. Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir Kesimi, seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek Sarıyer-Kilyos Tüneli, Kınalı-Malkara, Antalya-Alanya, İskenderun-Topboğazı ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projelerimizde çalışmalarımız hızla sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nu Ankara'ya bağlayarak İstanbul ile başkentimiz arasında yüksek standartlı, kesintisiz bir otoyol bağlantısı daha kuracağız. Böylece iki şehir arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 3 saate indireceğiz" dedi.