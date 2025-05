Zincirleme kazada can pazarı yaşandı: 8 ölü, 21 yaralı

Çanakkale'deki zincirleme kazada tomruk yüklü kamyonun ağır tonajlı olması nedeniyle lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Çanakkale'de kamyon yolcu otobüsü, ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Korkunç kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Mersinli Batır ailesi, yaklaşık 3 yıldır Bayramiç'te ormanlık alanda kesim yaparak kestikleri tomrukları kamyonlarıyla her gün Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri işleyen bir fabrikaya taşıyordu. Oktay Batır'ın kullandığı kamyonun lastiği patladı. Batır, karşı şeride geçerek İzmir istikametine gitmekte olan otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kamyon sürücü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, Semih Atmaca ve iki kişi hayatını kaybetti. Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt de kurtulamadı. Yaralıların isimleri ise şöyle: Mahsun Aktaş, Niran Kocatürk, Sacit Akarca, İlayda Tokatlı, Abdukhomit Aktamov, Mustafa Can Türkan, Songül Duran, Yüksel Kaya, Hülmü Duran, Bircan Tanberk Cevap, Umut Çakırcı, Osman Can, Emre Can, Halktan Çancı, Süleyman Sancaklı, Umut Turan, Ahmet Başkurt, Mithan Zenger, Sadet Emekçi, Esra Can, Cenk Eriç.