Çanakkale’de ender rastlanan bir örümcek türü görüldü

ÇANAKKALE Biga Yarımadası'nda doğa yürüyüşüne çıkan Orman Yüksek Mühendisi Mehmet Akkan, nadir görülen bir örümcek türüne rastladı. Eresidae familyasına ait olan uğur böceği örümceği sinek, kene gibi küçük canlılarla besleniyor. Kazdağları'nda rastlanan bu özel örümcek türü, başta İngiltere ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde IUCN Kırmızı Listesi'nde "tehlike altındaki türler" arasında yer alıyor. Akkan örümceğin görüntülerini sosyal medya hesaplarından "İzlemek, dokunmak hissetmek muhteşem bir duygu" ifadeleriyle paylaştı.