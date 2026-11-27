Son dakika İzmir haberleri... İZSU verilerine göre ana su kaynaklarındaki 1 yıllık değişim oranları açıklandı. İşte Tahtalı, Balçova ve Ürkmez barajlarındaki son durum ve güncel doluluk oranları.
İzmir'in su ihtiyacını sağlayan barajlardaki aktif doluluk oranları 27 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.
Son bir yılda İzmir barajlarında su seviyeleri, iklim koşullarının etkisiyle sürekli değişim gösterdi.
2026 YILI İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı Doluluk Oranı (%): 39, 77
Balçova Barajı Doluluk Oranı (%): 34,37
Ürkmez Barajı Doluluk Oranı (%): 63,61
Gördes Barajı Doluluk Oranı (%): 27,39
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Doluluk Oranı (%): 52,04
2025 YILI İZMİR BARAJLARI
Tahtalı Barajı Doluluk Oranı (%): 1, 01
Balçova Barajı Doluluk Oranı (%): 00, 00
Ürkmez Barajı Doluluk Oranı (%): 03,33
Gördes Barajı Doluluk Oranı (%): 00,00
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Doluluk Oranı (%): 00,00