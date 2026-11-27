İZMİR BARAJLARINDA DEVASA DEĞİŞİM! SON 1 YILDA NE DEĞİŞTİ? İşte İzmir barajlarında son durum...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU verilerine göre ana su kaynaklarındaki 1 yıllık değişim oranları açıklandı. İşte Tahtalı, Balçova ve Ürkmez barajlarındaki son durum ve güncel doluluk oranları.