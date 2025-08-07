6 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

ÇANAKKALE'NİN Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçıların oltasına yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan köpek balığı takıldı. Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir, bir hafta önce balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Parakete takımlarını denize bırakan Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Parakete takımını çeken Özdemir, denizde dev bir balık olduğunu gördü. Yüzeye yaklaşan balığın yaklaşık 6 metre uzunluğunda sapan köpek balığı olduğunu fark eden balıkçılar, şaşkınlık yaşadı. Özdemir ve arkadaşları daha sonra balığı oltadan kurtararak tekrar doğal ortamına bıraktı.