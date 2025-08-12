Çanakkale ve Manisa alev alev

ÇANAKKALE ve Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Çanakkale'de merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, "Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir" dedi. Öte yandan, yangın nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Yangına ilişkin Uluştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada Dardanos mevkisinde mahsur kalan 84 vatandaşın kurtarıldığı aktarıldı. Öte yandan yangından etkilenen 47 vatandaş da hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. . Manisa'nın Soma ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozer ile yangına havadan ve karadan müdahale edildi