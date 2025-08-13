Çanakkale’deki yangınlar kontrol altında

Çanakkale'nin Kepez beldesinde geçtiğimiz gün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatıldı. Yangının söndürülmesi için 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin ise karadan müdahalesi gün boyu sürdü.

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Yangının etkisini kaybeden bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Ayrıca dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılırken, hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye nakledildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havandan müdahale başladı. Öte yandan orman yangınına sebep olduğu iddiasıyla 1 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltındaki şüphelilerin sayısı 2 oldu.

HIRSIZLIK ŞOKU

Büyük felakette ev ve araçlarını yangına teslim eden yangın zedeler gecenin ilerleyen saatlerinde ise hırsızlık şoku yaşadı. Bölgenin tahliye edilmesini fırsat bilen hırsızların, erzak taşıyor gibi görünerek motosikletleriyle bölgeye giriş yaptığı ve yanan evlere girdiği ortaya çıktı. Yangın zedeler gecenin ilerleyen saatlerine kadar yanan evlerinin önünde nöbet tutarken, Jandarma hırsızlık olaylarına karşı teyakkuza geçti.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangında son duruma dair bilgilendirme yaptı. BakaYumaklı, "Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler ilçelerindeki yangınlar yoğun müdahaleler sonrasında tamamen kontrol altında" dedi.

AYDIN'DA ORMAN YANGINI

AYDIN'IN Köşk ilçesinde akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, Köşk ilçesi Kızılcaköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

EVLER ZARAR GÖRDÜ

İZMİR'İN Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına dün tüm gün karadan ve havadan müdahale sürdü. Küçükbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Yoğun müdahaleler sonucu yangın kontrol alındı. İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan ot yangını da büyük oranda kontrol altına alındı.