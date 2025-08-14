Çanakkale’de korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti!

Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapıldı.

Kazada Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Oktay Çelik'in AK Parti Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'in amcası olduğu belirtildi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çok yönlü tahkikatı sürüyor.