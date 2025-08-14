Geminin çarptığı teknenin parçaları Çanakkale’de sahile vurdu

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneye ait olduğu değerlendirilen parçalar sahile vurdu.

Yalova'dan 4 Ağustos'ta özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın (43) bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin parçaları olduğu değerlendirilen yat koltuğu Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sahiline ulaştı.

Sahilde bulunan malzeme daha sonra incelenmek üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.

OLAY

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının, durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine, arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.