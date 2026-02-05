Kayıp çek kabusu

ÇEK NAKDE ÇEVRİLDİ ÇEKLER kaybolduktan bir süre sonra İstanbul'daki bir faktöring firması yetkilisinin kendisini arayarak ellerinde firmalarına ait 1 milyon liralık çek olduğunu bildirdiğini söyleyen Turhan, firma yetkilisine çeklerin yasaklı olduğunu beyan ettiğini, sonrasında parayı nakde çevirmek isteyen kişilerin polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti. İddiaya göre; o hafta aynı faktöring firmasının bu kez başka bir şubesine gelen kimliği belirsiz şüpheliler, 550 bin liralık ikinci kayıp çeki nakde çevirmeyi başardı.

İŞLETMECİLERİ UYARDI

İKİNCİ olaydan faktöring firmasının hem kendisine hem de İstanbul'da mal aldığı firmaya ihtiyati haciz tedbiri kararı aldırdığında haberdar olduğunu öne süren Turhan, "Ödeme yasaklı 3 banka çekimizden 1 milyonluk olanı nakde çevirmek istenirken faktöring şirketindeki bir yetkilinin dikkati sayesinde yakaladık ancak aynı faktöring şirketinin diğer şubesinde sahte fatura ve kaşelerle 550 bin liralık kayıp çekimiz nakde çevrilmiş. İkinci çekten faktöring firması kendisini haklı ve mağdur gösterip bize haciz göndermesi ile haberdar olduk. Şirketin banka hesaplarına, araçlarımıza yani her şeyimize tedbir konuldu. Nasıl yasal bir boşluk varsa bana fiili haciz gönderdiği yetmiyormuş gibi iş yaptığım firmaya da aynı haczi göndermiş. Bizlere bu konuda tebligatta gelmedi. Mağdur olmamak için parayı hemen ödeyip haczi kaldırttım ancak bu süreçte yaşadığımız stres bir yana köklü bir firmayız ancak alıcı firmaya karşı da mahcup olduk. Genelde birçok firma sahibi çeklerini bu şekilde kargo ile gönderiyor. Benim bu yüzden başım yandı. Kargo firmasına ayrıca dava açacağız ancak bu tür suistimallere mahal vermemek adına çeklerini daha garantili yöntemlerle göndersinler" diye konuştu.