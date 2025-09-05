AK Partili Milletvekili Ayhan Gider: CHP kongreleri maalesef hep şaibe ve usulsüzlük gölgesinde ilerliyor

CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Çalmadan, çaldırmadan; hile hurda karıştırmadan siyaset yapmak hiç zor değil. Dürüstlükten kimseye zarar gelmez" ifadelerini kullandı.

'CHP'Yİ YÖNETENLER BİR KEZ DAHA BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARMA TELAŞINA DÜŞTÜ'

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınırken CHP'lilerin her zamanki gibi AK Parti'yi suçladığını vurgulayarak, "Kongre CHP'nin kongresi, şikayetçi olanlar CHP'nin kongre delegeleri. Başvuruda yer alan iddialarda suç unsuru tespit edildiği için mahkeme geçici yönetim atadı. Bugün görüyoruz ki CHP'yi yönetenler bir kez daha bir bardak suda fırtına koparma telaşına düştü. 'Hakkımız yendi' diyorlar ama kararı veren bağımsız mahkeme. Ortaya çıkan tablo net CHP'liler, memleketin sahibi edasıyla 'Biz ne istersek yaparız, bize kimse karışamaz' anlayışıyla hareket ediyor" dedi.

'BU ÜLKENİN GÜNDEMİ HUZURU, GÜVENLİĞİ VE YARINLARIDIR'

Türkiye'nin artık kısır çekişmelerle vakit kaybedecek bir ülke olmadığına dikkat çeken Gider, "Bu milletin gündemi, mahkemelik kongreler ya da masa başı kavgaları değildir. Bu ülkenin gündemi huzuru, güvenliği ve yarınlarıdır. Bugün Ahmet yönetir, yarın Mehmet yönetir ama değişmeyen tek şey hukukun üstünlüğüdür. Siyaset bağırarak, kavga ederek yapılmaz. Bu ülke sahipsiz değil, hukuksuz hiç değil. CHP kendi içindeki çekişmeleri mahkemeye taşıyarak Türkiye'nin gündemini meşgul edemez" şeklinde konuştu.

'CHP KONGRELERİ MAALESEF HEP ŞAİBE VE USULSÜZLÜK GÖLGESİNDE İLERLİYOR'

Çanakkale'de de geçmişte benzer iddiaların gündeme geldiğini hatırlatan Milletvekili Ayhan Gider, "O dönemde delegelere para dağıtıldığı, delege başına belediyeden kadro verildiği yönünde iddialar dile getirilmiş, hatta bu iddialar video ve fotoğraf görüntüleriyle de desteklenmişti. Ancak resmi bir şikâyet olmadığı için mahkeme bu konularla ilgilenmemişti. CHP kongreleri maalesef hep şaibe ve usulsüzlük gölgesinde ilerliyor. Bu durum bize şunu gösteriyor: CHP, kendi içindeki hesaplaşmalarını hukukla değil, perde arkası pazarlıklarla çözmeye çalışıyor. Bu da siyaseti kirletiyor" ifadelerini kullandı.

'ÇALMADAN, ÇALDIRMADAN; HİLE HURDA KARIŞTIRMADAN SİYASET YAPMAK HİÇ ZOR DEĞİL'

Sağduyulu herkese çağrıda bulunan Gider, "Herkesten ricam şu: Dürüstlükten kimseye zarar gelmez. Çalmadan, çaldırmadan; hile hurda karıştırmadan siyaset yapmak hiç zor değil. Deneyin, inanın ki mutlu olacaksınız. Kendi delegeniz kongreye itiraz etmişse, mahkeme bunu niye gündemine aldı, niye böyle bir karar verdi demek en hafif tabirle haksızlıktır" diye konuştu.

'BİZ SİYASETİ HUKUK ZEMİNİNDE YAPACAĞIZ'

Hukukun herkes için vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Gider, sözlerine şöyle devam etti:

"Belediye içindeki farklı kişilerin, belediyedeki yolsuzlukları dile getirmesi üzerine verilen cezaların ve açılan soruşturmaların da hükümete mal edilmesi gibi Burada da aynı tablo var. Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. Arkadaşlar, Türkiye artık eski Türkiye değil. Siz bu memleketin kayıtsız şartsız sahibi değilsiniz. İstediğinizi yapan adamlar hiç değilsiniz. Bu ülkede hukuk var, adalet var. Mahkemeler var. Ve biz siyaseti hukuk zemininde yapacağız. Çalmadan, çırpmadan, kumpas kurmadan siyaset yapacağız. Bizim siyaset anlayışımız milletin alın teri üzerine kuruludur."

'BİZİM GÜNDEMİMİZ; BU MİLLET, BU MEMLEKET'

AK Parti teşkilatına da seslenen Gider, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz yılmadan, usanmadan hizmetlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye sevdamızı anlatmaya devam edeceğiz. CHP kendi iç meseleleriyle uğraşsın; bırakın biri çalmaya, diğeri çaldırmamaya çalışsın. Bu bizim gündemimiz değil. Bizim gündemimiz; bu millet, bu memleket. Bu ülkeye taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacıdır. Kuru gürültü yapanlar ise kendi kumlarında oynamaya devam etsinler, memleketin gündemini meşgul etmeyi bıraksınlar. Dünyanın içinden geçtiği bu kritik dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda böyle polemiklerle vakit kaybedecek lüksümüz yok. Bizim önceliğimiz milletimizin refahı, ülkemizin istikbali; üretim, yatırım ve kalkınmadır. Kimse bu milleti yapay gündemlerle oyalayamayacak."