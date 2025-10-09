Çanakkale'de acılı eş haykırdı: Yeniden araştırılsın

'EŞİM ALKOL KULLANMADI'

Otomobilin sürücü koltuğunda ise tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Aracın sigara izmaritinden alev aldığı ve Özdemir'in aldığı alkolün etkisi ile araçta uyuya kaldığı ve bu yüzden araçtan ayrılamadığı ilk tespitlere göre belirlendi. Acılı eş Özdemir, Yeni Asır'a özel yaptığı açıklamada eşinin alkol almadığını dile getirerek, olayın geniş çaplı araştırılmasını talep etti. Acısının tarifinin olmadığını belirten Özdemir "Eşim, neden araçta o saatte alkol alsın? Yangını nasıl hiç fark etmedi? Bazı şüphelerim var. Bazı arkadaşları o gün alkol almadığını iddia etti. O yüzden tam ve daha detaylı araştırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

