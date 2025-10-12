Saroz’da tekne faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de balık tutmak için Saroz Körfezi'ne açılan 4 arkadaşın, haftasonu macerası acıyla sonuçlandı. Rüzgarında etkisiyle alabora olan teknede 3 kişi boğularak can verirken, bir kişi yüzerek kurtuldu. İddiaya göre bu yıl balıkçılığa başlayan 4 arkadaş, Mustafa Yaldızlı'nın satın alarak kızlarının ismini verdiği "Merve -Ceylan" isimli tekneyle sabah saatlerinde rüzgara aldırmayarak balık tutmak için denize açıldı.

TEKNE ALABORA OLDU

Akşam saatlerinde Bolayır-Baklaburnu istikametine doğru ilerledikleri sırada 4 balıkçının içinde bulunduğu tekne rüzgara kapıldı. Alabora olan teknede bulunan Orhan Yavaş(43) Ayhan Yavaş (40), bekar Salih Kocaman(53) ve Mustafa Yaldızlı(46) denize düştü. 3 balıkçı şiddetli dalga nedeniyle denizde kaybolurken, Orhan Yavaş yüzerek sahile ulaştı. Aramalar sonunda 2 kişinin cansız bedeni sahile vururken, Salih Kocaman'ın cesedine ekipler ulaştı.