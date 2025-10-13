Alabora olan tekne faciasında yeni gelişmeler: Arkadaşlarını kurtarmak isterken boğulmuşlar

SAROS Körfezi'nde denize açıldıktan saatler sonra yeni aldıkları teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 3 balıkçı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Alabora olan tekneden yüzerek sahile ulaşmayı başaran Orhan Yavaş ise, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Yavaş, "Saros'un sağı solu belli olmaz derlerdi. Öyle de oldu. Deniz çarşaf gibiydi ama bir anda döndü. Arkadaşımızı kurtarmak isterken teknemiz alabora oldu" dedi. Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46) dalgaların şiddeti ve üzerlerindeki balıkçı kıyafetlerin ağırlığı nedeniyle denizde kayboldu. Orhan Yavaş ise yüzerek sahile ulaştı. Yavaş'ın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, acı haber saatler sonra geldi. Yavaş ve Yaldızlı'nın cansız bedenleri sahile vurmuş şekilde bulundu. Arama kurtarma çalışmalarında ise Salih Kocaman'ın cesedine ulaşıldı.

'SON YARIM SAATTE YAKALANDIK'

HAYATINI kaybeden 3 balıkçı için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Yüzerek sahile ulaşmayı başaran Orhan Yavaş ise cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kardeşini toprağa veren Yavaş, "Öğleye doğru yağmur yağdı. Öğleden sonra denizde yaprak kımıldamıyordu. Akşama doğru fırtınanın geleceğini öğrenerek limana yöneldik. 3 saatlik yolun son yarım saatinde fırtınaya yakalandık. Bu sırada Salih ağları tekneye çekmek isterken denize düştü. Hepimiz peşinden atladık. Ancak dalgalar nedeniyle kısa sürede gözden kayboldular" dedi.