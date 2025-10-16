3 kişinin öldüğü tekne kazasında yeni gelişme

ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesi açıklarında alabora olan teknenin batması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği tekne denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan tekne Koyun Limanı'na çekilerek Sahil Güvenlik ekiplerince incelenecek. 11 Ekim'de meydana gelen olayda Mustafa Yaldızlı, Ayhan Yavaş ve Salih Kocaman batan teknede hayatını kaybetti. Bakla Burnu açıklarında batan tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından battığı noktadan çıkarıldı. Tekne balıkçıların da yardımıyla çekilerek Koyun Limanı'na götürülecek. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknenin batma nedeninin tespit edilmesi için detaylı inceleme yapılacak.