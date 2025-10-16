Çanakkale’de akran zorbalığı durmuyor

ÇANAKKALE'NİN Biga ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan akran zorbalığı henüz hafızalardan silinmemişken, bir akran zorbalığı da şehir merkezinde yaşandı. Korkunç olay geçtiğimiz hafta okul çıkışı meydana geldi. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.İ.Ç., daha önceden sınıf arkadaşı olan Vahit Tuna Anadolu Lisesi öğrencisi E.A. ile bir kafede karşılaştı. İddiaya göre E.A. arkadaşı B.İ.Ç'nin üzerine yanlışlıkla soda döktü. Tartışma sokağa taştı. B.İ.Ç., saçından sürükleyerek yere yatırdığı arkadaşını dakikalarca yol ortasında darp etti. Darp edilen E.A. yaşadıklarını ailesiyle paylaşmasının ardından aile B.İ.Ç.'den şikayetçi oldu. Emniyet'teki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen B.İ.Ç. serbest bırakıldı.