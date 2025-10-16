Komşu kavgasının sonu hapishane oldu

ÇANAKKALE'DE akşam saatlerinde çocukların bahçede başlayan kavgası ailelerin de dahil olmasıyla faciaya döndü. Radyolog Celal Beğenirbaş oğluyla tartışan aparman komşusu emekli başçavuş Gökhan Yılmazbaş'ı vurarak öldürdü. İddiaya göre Beğenirbaş, belinden çıkardığı tabanca ile Yılmazbaş'ın karın bölgesine iki el ateş etti. Yılmazbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan Celal Beğenirbaş, ilk ifadesinde Yılmazbaş ile uzun süredir küs olduklarını, kavga sırasında üzerine yürümesi nedeniyle korkudan ateş ettiğini, öldürme maksadının bulunmadığını söyledi. Beğenirbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.