İran’dan Çanakkale’ye gelen zehir tacirinin midesinden 173 gram zehir çıktı!

İRAN'DAN Çanakkale'ye midesine yutarak sakladığı uyuşturucularla satış için gelen zehir taciri, narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Polisin çektirdiği tomografide şüphelinin midesinde 5 parça halinde 173,15 gram metamfetamin ve üst aramasında 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. 14 Ekim tarihinde tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda İran ülkesinden havayolu vasıtasıyla Türkiye'ye giriş yapan M.R. isimli İran uyruklu şahıs sonrasında otobüs kullanarak Çanakkale'ye geldi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

M.R. isimli İran uyruklu şüpheli ile Çanakkale'de irtibatlı olduğu ve uyuşturucu maddeyi getirdiği tespit edilen A.D. isimli şüpheli yakalandı. İran uyruklu şüpheli yapılan beden muayenesinde tomografi görüntülerinde 5 parça yabancı cisim olduğu tespit edildi. Bahse konu yabancı maddelerin 173.15 gram metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi. A.D. ve M.R. tutuklandı.