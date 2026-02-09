Manisa'da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Manisa çevre yolu Saat Kulesi kavşağı Menemen Köprüsü girişinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Batı Çevre Yolu'nda Akhisar yönüne seyreden D.K. (72) idaresindeki 16 AFP 130 plakalı otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen M.Y. (48) yönetimindeki 45 ET 318 plakalı asfalt atığı yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak sol şeride geçen otomobile, İ.E. (52) idaresindeki 10 HF 160 plakalı İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu otobüs çarptı.
Zincirleme kazada araçlarda ağır hasar meydana gelirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü M.Y., otomobil sürücüsü D.K., otomobilde yolcu olarak bulunan N.K., otobüste görevli muavinler E.B. (20) ve K.Ş. (26) yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste kazadan yara almadan kurtulan 11 yolcu ise başka bir otobüse bindirilerek yolculuklarına devam etti.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.