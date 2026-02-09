Manisa'da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Zincirleme kazada araçlarda ağır hasar meydana gelirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü M.Y., otomobil sürücüsü D.K., otomobilde yolcu olarak bulunan N.K., otobüste görevli muavinler E.B. (20) ve K.Ş. (26) yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste kazadan yara almadan kurtulan 11 yolcu ise başka bir otobüse bindirilerek yolculuklarına devam etti.