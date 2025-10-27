Son dakika: AFAD duyurdu: Çanakkale’de 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|2025-10-27 10:17:07
|39.47
|25.91
|13.19
|MW
|3.7
|Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2025-10-27 10:14:51
|39.49528
|25.91806
|14.34
|ML
|2.8
|Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2025-10-27 10:12:26
|39.48833
|25.91083
|13.61
|MW
|4.0
|Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2025-10-27 09:57:32
|39.24139
|28.07417
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-27 09:55:47
|38.87583
|33.54333
|7.0
|ML
|1.4
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|2025-10-27 09:43:16
|40.81056
|27.99389
|8.52
|ML
|1.9
|Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-10-27 09:36:41
|36.38361
|34.02278
|12.78
|MW
|3.8
|Silifke (Mersin)
|2025-10-27 09:29:56
|39.13417
|28.21611
|7.01
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-27 08:55:07
|39.34556
|32.98
|7.19
|ML
|1.0
|Bala (Ankara)
|2025-10-27 08:46:57
|39.15167
|28.19389
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-27 08:41:28
|37.42083
|37.20278
|6.37
|ML
|1.0
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2025-10-27 08:39:00
|39.25889
|29.00917
|7.0
|ML
|1.4
|Simav (Kütahya)
|2025-10-27 08:37:11
|39.17639
|28.17111
|7.03
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-27 08:30:59
|39.24306
|29.0175
|7.2
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)