Son dakika: AFAD duyurdu: Çanakkale’de 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri...AFAD, saat 10.12'de Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.12'de gerçekleşen depremin derinliği 13.61 olarak kaydedildi.

Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-10-27 10:17:0739.4725.9113.19MW3.7Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-10-27 10:14:5139.4952825.9180614.34ML2.8Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-10-27 10:12:2639.4883325.9108313.61MW4.0Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-10-27 09:57:3239.2413928.074177.0ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 09:55:4738.8758333.543337.0ML1.4Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-10-27 09:43:1640.8105627.993898.52ML1.9Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-27 09:36:4136.3836134.0227812.78MW3.8Silifke (Mersin)
2025-10-27 09:29:5639.1341728.216117.01ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 08:55:0739.3455632.987.19ML1.0Bala (Ankara)
2025-10-27 08:46:5739.1516728.193897.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 08:41:2837.4208337.202786.37ML1.0Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-10-27 08:39:0039.2588929.009177.0ML1.4Simav (Kütahya)
2025-10-27 08:37:1139.1763928.171117.03ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 08:30:5939.2430629.01757.2ML1.5Simav (Kütahya)

