Çanakkale’de hasmını sokak ortasında katletti

ÇANAKKALE'DE Mert Kaan K., sokak ortasında karşılaştığı hasmını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olay saat 06.20 sıralarında Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan bir şahıs görünce hemen polise haber verdi. Alkollü olan 24 suçtan sabıkalı olduğu belirlenen Mert Kaan K. (27) elindeki bıçak ile Serkan Tüce'yi bıçakladığını söyledi. 112 ekipleri, göğüs ve sırt bölgesinden defalarca bıçaklanan iki çocuk babası Serkan Tüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Mert Kaan K. ilk ifadesinde Serkan Tüce ile uzun süredir hasım olduklarını, sokakta karşılaştıklarını ve alkolünde etkisiyle kendisini bıçakladığını söyledi.