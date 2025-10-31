Çanakkale’de hasat şenliğine yoğun ilgi

ÇANAKKALE'NİN Eceabat ilçesinde "Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" düzenlendi. Kaymakam Kerem Yenigün, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin bereketli topraklarında zeytin ağacının köklü mirasıyla buluşmak, tarihi yarımadanın eşsiz zeytinini ve zeytinyağını tanıtmak, hasadın bereketini paylaşmak üzere "Eceabat Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği"ni düzenlediklerini söyledi. Şenliğe katılım ise yoğun oldu. Yenigün, yağlık zeytin üretiminde Çanakkale önemli bir yere sahipken Eceabat'ın ise zeytin üretiminde ilde 5'inci, sofralık zeytinde ise 2'nci sırada yer aldığını ifade etti.