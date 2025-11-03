Çanakkale'de kemiklerin sırrını jandarma çözdü

Çanakkale'nin Sarıceeli Köyü yakınlarındaki Davulgudere Taşcıbayırı mevkiinde bulunan kemik ve saatin gizemi çözülüyor.
Ekim ayında yaşanan orman yangını sonrası Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çok sayıda kemik parçası ve bir akıllı saat bulmuştu.
TELEFON BULUNDU
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, yarısı yanmış bir cep telefonu, metal aksamı kalmış akıllı bir saat ve anahtar buldu. Bulunan kemik parçaları incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, akıllı saatin seri numaraları alınarak şirkete gönderildi.
Şirket, hazırladığı raporu Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na gönderdi. Raporda, saatin Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'e satıldığı ve sistem incelemelerinde kullanımda olduğu belirtildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda jandarma, Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'in yaşadığı Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'ndeki evine ulaşarak evde yaşayan Zeyad B.'in ifadesine başvurdu. Zeyad B. ifadesinde, İstanbul'da bir devlet üniversitesinde eğitim gören Ahmet'in 2023 yılının Eylül ayında evden ayrıldığını, kendisiyle bir daha görüşmediklerini söyledi.
Geçtiğimiz ay yaşanan orman yangınında bulunan yanmış saatin Mısırlı öğrenci Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'e ait olduğu ortaya çıktı
DNA EŞLEŞMESİ YAPILACAK
Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'in Mısır'da yaşayan ailesine ulaşan jandarma ekipleri, DNA eşleşmesi için aileyi Türkiye'ye davet etti. Aile uzun süredir çocuklarından haber alamadıklarını belirtirken, cesedin gerçek kimliği Bursa Adli Tıp Kurumu'nda gelecek olan DNA raporuyla ortaya çıkacak.