Çanakkale'de kemiklerin sırrını jandarma çözdü

Şirket, hazırladığı raporu Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na gönderdi. Raporda, saatin Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'e satıldığı ve sistem incelemelerinde kullanımda olduğu belirtildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda jandarma, Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'in yaşadığı Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'ndeki evine ulaşarak evde yaşayan Zeyad B.'in ifadesine başvurdu. Zeyad B. ifadesinde, İstanbul'da bir devlet üniversitesinde eğitim gören Ahmet'in 2023 yılının Eylül ayında evden ayrıldığını, kendisiyle bir daha görüşmediklerini söyledi.