Takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Pınardere köyüne seyir halinde olan Müslüm Gümüş idaresindeki 10 AGC 256 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.