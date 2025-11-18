Daltonlar suç örgütüne 4 ilde operasyon: Gözaltılar arasında örgüt yöneticileri de var

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.Bu kapsamda Giresun, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli'nde "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "şantaj", "iftira", "tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek", "uyuşturucu madde ticareti", "tehdit", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçları işlediği tespit edilen "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.