Çanakkale'de öldüren düğün! Cezayirli gelin altınları alıp kaçtı, damadın babası kendini astı

HER ŞEYİ OĞLU İÇİN YAPTI
Oğlunun mutluluğu için çırpınan fedakar babanın çabaları trajik bir sonla noktalandı. Biga'da, psikolojik sorunları olan oğlu Muammer Gümüşsoy'un mürüvvetini görmek isteyen Ramazan Gümüşsoy'un (59) düğün sevinci, talihsiz adamı ölüme sürükledi. Eşiyle birlikte bir mobilya mağazasında çalışan baba Gümüşsoy, oğlunu evlendirmek için uzun süredir bir kız arıyordu. Gümüşsoy, bu amaçla yurt dışından "yabancı gelin" adayı getiren bir kişiyle bağlantıya geçti.
'İTHAL GELİN' KAYBOLDU...
Gümüşsoy ailesi, Cezayir'de yaşayan gelin adayının Türkiye'ye gelebilmesi için, şahsa 500 bin lira ödedi. Biga'ya getirilen Cezayirli gelin
Hadıl Ayad ile Muammer Gümüşsoy 27 Ekim'de düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
Ancak Cezayirli gelin, geçen hafta düğünde takılan takı ve paraları da alarak kayıplara karıştı.
Para karşılığı getirttiği gelinin altınları alarak kaçtığını öğrenen baba, yaşananları gururuna yediremeyip evinde kendisini astı.