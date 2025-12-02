Çanakkale'de öldüren düğün! Cezayirli gelin altınları alıp kaçtı, damadın babası kendini astı

HER ŞEYİ OĞLU İÇİN YAPTI



Oğlunun mutluluğu için çırpınan fedakar babanın çabaları trajik bir sonla noktalandı. Biga'da, psikolojik sorunları olan oğlu Muammer Gümüşsoy'un mürüvvetini görmek isteyen Ramazan Gümüşsoy'un (59) düğün sevinci, talihsiz adamı ölüme sürükledi. Eşiyle birlikte bir mobilya mağazasında çalışan baba Gümüşsoy, oğlunu evlendirmek için uzun süredir bir kız arıyordu. Gümüşsoy, bu amaçla yurt dışından "yabancı gelin" adayı getiren bir kişiyle bağlantıya geçti.