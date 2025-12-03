Çanakkale barajlarında sevindiren artış

Yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçelerinde, yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Son haftalardaki yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi de yükselmeye başladı. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı ile kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyeleri de son yağışlarla birlikte artış gösterdi.

Son verilere göre; Atikhisar Barajı yüzde 39.43, Ayvacık Barajı yüzde 51.50, Biga Bakacak Barajı yüzde 25.21, Lapseki Bayramdere Barajı yüzde 48.43, Bayramiç Barajı yüzde 23.32, Gökçeada Zeytinliköy Barajı yüzde 53.29, Biga Taşoluk Barajı yüzde 6.41, Gelibolu Tayfur Barajı yüzde 22.18, Lapseki Umurbey Barajı yüzde 42.50 doluluk oranına ulaştı.