Tuğba davasında gönül ilişkisi iddiası

ÇANAKKALE'DE, mimar Tuğba Yavaş'ın (39), 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın duruşmasında gönül ilişkisi iddiası ortaya atıldı. Eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın (49) 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan tutuksuz olarak yargılandığı davanın duruşmasında dinlenen tanık Zehra Babayiğit, "Tuğba Hanım, eşi Alptekin Yavaş'ın lisans ve yüksek lisans öğrencisi G.Ç.M. ile gönül ilişkisi olduğunu söylüyordu" dedi. Tanık G.Ç.M. ise bunun asılsız olduğunu belirterek, "Alptekin hoca ile herhangi bir gönül ilişkim yok. Tuğba abla hiçbir zaman eşinden yakınmadı ve intihardan söz etmedi" diye ifade verdi. Tanık ifadelerinin ve avukatların konuşmalarının ardından hakim, keşif raporu istemi ve bilirkişi raporunun yenilenmesi talebini reddedip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.