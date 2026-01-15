Kuyumcu baba oğul kayıplara karıştı

ÇANAKKALE'DE, kar vaadiyle yada emanet edilmek üzere çok sayıda vatandaştan altın ve para topladığı iddia edilen kuyumcu H.T. (56) ile oğlu M.T. (30) gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karıştı. Mağdurlar, baba ve oğul hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdurların şikayetinin ardından polisler H.T.'nin sahip olduğu kuyumcunun önüne geldi. Kuyumcuda bilirkişi incelemesi yapıldı. Öte yandan Manisa'da 177 müşteriyi, 500 milyon lira dolandırdığı ileri sürüle kuyumcu Tahsin Özer'e ev hapsi verilirken, çalışan Furkan Ercan'a ise yurt dışı yasağı konuldu.