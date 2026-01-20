Sahte diplomalı hademe gözaltına alındı

ÇANAKKALE On Sekiz Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda okulun bilgi yönetim sistemine gizlice girerek Pazarlama ve Reklamcılık bölümünden sahte evraklarla mezun olduğu iddia edilen Serdal Güçtekin gözaltına alındı. Üniversite yönetimi, geriye yönelik öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları dâhil olmak üzere tüm belgeleri incelemeye aldığını duyurdu. 15 yıldır hademe olarak görev yapan Serdal Güçtekin, 2021 yılında kendisini üniversite sınavını kazanmış gibi gösterdi. Okulun sistemine dönemin fakülte sekreteri S.A'dan aldığı şifreler sayesinde giren Serdal Güçtekin, kaydını yaptı. Güçtekin, üniversitenin Bilgi İşletme Bölümü'ne mali işler koordinatörü olarak göreve başladı. Korkunç gerçek, geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun üniversitede yaptığı denetimlerde ortaya çıktı.