Çanakkale’de dolandırıcı kuyumcu cezaevini boyladı

Çanakkale'de yüksek kar vaadiyle müşterilerinden aldığı emanet altın ve paralarla kayıplara karışan kuyumcu Hasan Turan şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alındı. 77 kişiden 62 milyon lira topladığı ortaya çıkan Hasan T. nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre doktor bir çift para ve altınlarını emanet ettikleri Hasan Turan'ın işyerine gelerek yeni yıl öncesi bir ev almak istediklerini söyleyerek paralarını geri istedi ancak paralarını alamadı. Bu nedenle Doktor çift ile kuyumcu arasında yartışma çıktı.

DİĞERLERİ DE ŞİKAYETÇİ

Mağdurların şikayeti üzerine Hasan Turan ve oğlu gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Adliye'ye sevk edilen Hasan Turan nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu Muhammet Turan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.