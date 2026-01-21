Çanakkale’de sahte diplomalı hademe tutuklandı

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda ayaşanan sahte diploma olayı cezaevinde son buldu. Soruşturma kapsamında Serdal Güçtekin gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Adliye'ye sevk edilen Güçtekin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Okulda 15 yıldır hademe olarak görev yapan Serdal Güçtekin, iddiaya göre 2021 yılında kendisini üniversite sınavını kazanmış gibi gösterdi. Ardından geceleri temizlik yaptığı sırada okulun bilgi yönetim sistemine dönemin fakülte sekreteri S.A.'dan aldığı şifreler sayesinde girerek önce muhasebe bölümüne kaydını yaptırdı.

BİRİNCİ DEĞİLKEN BİRİNCİ OLDU

Güçtekin, daha sonra Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne yatay geçiş yaptı. Daha sonra ise notlarını değiştirerek bu bölümü birincilikle bitirdi gibi gösterdi. Okulda hademeliğe devam eden Serdal Güçtekin iddiaya göre 2024 yılında üniversitenin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ndan aldığı notu sistemden değiştirerek memur olmaya hak kazandı. Üniversite mülakatlarına girmeye hak kazanan Güçtekin, 100 puan alarak üniversitenin Bilgi İşletme Bölümü'ne mali işler koordinatörü olarak göreve başladı. Güçtekin'in sahtekarlığı 11 ay önce başka bir bölüme yeniden kaydını yaptırmak istediği sırada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun üniversitede yaptığı denetimlerde ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde Serdal Güçtekin'in Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne girmeye hak kazanan bir kişinin kaydını yaptırmamasını fırsat bilip kendi ismini yazdığı belirlendi.