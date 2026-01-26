Acilde anne oğul mesaisi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Gülcan Bulan (59) ile oğlu pratisyen hekim Burak Can Bulan (29), aynı serviste görev yapıyor. Meslekte 40 yılı geride bırakan ve bunun 21 yılını acil serviste çalışarak geçiren hemşire Gülcan Bulan'ın oğlu Burak Can Bulan'ın çocukluğu, annesinin işi dolayısıyla zaman zaman hastane koridorlarında geçti.

Annesinin sağlıkçı olmasının da etkisiyle kariyerine bu alanda devam etmek isteyen Bulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayarak doktor oldu. Bulan, Tekirdağ'daki görevinin ardından bir hafta önce atandığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi acil servisinde annesiyle mesai arkadaşı oldu.

'GÜZEL BİR DUYGU'

Anne Gülcan Bulan, 21 yıldır hastanenin acil servisinde çalıştığını, oğlu tıp fakültesini kazandığında çok sevindiğini ve gurur duyduğunu anlattı. Gülcan Bulan, "Oğlumla aynı birimde çalışmak çok güzel bir duygu. Mesailerimiz güzel geçiyor. Oğlumun göreve başladığı sabah işe gelirken güneşin daha farklı doğduğunu fark ettim. Sanki ortalık daha aydınlık oldu. Sevinçle, gururla geldim" ifadelerini kullandı. Burak Can Bulan ise "Annemle beraber göreve başladım. Bu çok mutluluk ve gurur verici bir şey. Tatlı bir dayanışma içindeyiz" dedi.