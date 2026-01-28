Haberler Çanakkale 2025'te en çok yağışı Ege'nin o ilçesi aldı! İşte Meteoroloji'de 2025'in 'en'leri 2025'te en çok yağışı Ege'nin o ilçesi aldı! İşte Meteoroloji'de 2025'in 'en'leri Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılının en yüksek sıcaklığı 50,5 derece ile Şırnak Silopi'de ölçüldü. Geçtiğimiz yıl en fazla yağış alan yer ise Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi oldu. DHA









Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde bulunan 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilere ilişkin yapılan açıklamaya göre; 2025 yılının en sıcak günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşandı. 25 Temmuz'da Silopi'de hava sıcaklığı 50,5 derece olarak ölçüldü. Yılın en soğuk günü de 25 Şubat'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndaki istasyonda hava sıcaklığı sıfırın altında 35,1 derece olarak ölçüldü.

EN ÇOK YAĞIŞ GÖKÇEADA'YA DÜŞTÜ

2025 yılında kaydedilen günlük maksimum yağış miktarı, Çanakkale'nin Gökçeada Havalimanı'nda ölçüldü. 23 Ekim'de metrekareye 167 kilogram yağış düştü. 2025 yılının en yüksek kar kalınlığı, Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası'nda ölçüldü. 21 Mart'ta en yüksek kar kalınlığı 280 santimetre olarak kaydedildi.