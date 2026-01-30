Anneden oğluna ikinci hayat

Çanakkale'de yaşayan Devrim Güngör Turan, 20 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. Uzun yıllar kullandığı ilaçlar nedeniyle böbreklerinde hasar oluştu. 20 yıl boyunca diyalize girmeden hayatını devam ettiren Turan, son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için diyalize bağlı yaşamak zorunda kaldı.

'DİYALİZ YÜZÜNDEN HAYATI KISITLANDI'

Böbrek nakli için ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Böbrek nakli için sıra beklemeye başlayan Devrim Güngör Turan'a, annesi Semiha Sema Seçkin böbreğini vermek için gerekli testlerden geçti. Ardından gerçekleşen böbrek nakli operasyonuyla Devrim Güngör Turan sağlığına kavuştu. 20 yıldır zor bir süreç geçirdiklerini belirten anne Seçkin, "Oğlum acı çekiyordu. Ben de onun acısını görerek çekiyordum. Son bir yıldır da diyalize girmesiyle hayatı kısıtlandı. Dolayısıyla benim de hayatım kısıtlandı. Ben bir buçuk yıl önce birkaç ameliyat ve tedavi gördüğüm halde canı gönülden bu işe kendimi verdim. Bir insana hayat vermek vicdan işidir. O vicdanı lütfen kullanın" dedi. Annesinin bağışladığı böbrek ile tekrar sağlığına kavuşan Devrim Güngör Turan, "Annem benim diyalize girip çektiğim acıları gördükçe dayanamadı ve böbreğini verdi. Kendimi çok mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.