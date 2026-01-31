Bacağı kopan işçinin zamanla yarışı

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında devrilen silindirin altında kalan şantiye işçisinin bacağı koptu. Ambulans helikopterle İstanbul Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz işçinin kopan bacağı saatler süren operasyon sonrası yerine dikildi.

SİLİNDİRİN ALTINDA KALDI

Korkunç kaza; Çan Özel İdaresi'nin yol yapım çalışması sırasında meydana geldi. İddiaya göre asfaltlama çalışmaları sırasında operatör Ümit Öztürk'ün kullandığı silindir, toprağın kayması nedeniyle devrildi. Ümit Öztürk'ün bacağı 20 ton ağırlığındaki silindirin altında kaldı ve diz kapağından koptu. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ve çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken Bir saat süren çabanın ardından Ümit Öztürk kurtarılarak önce Çan devlet Hastanesi'ne ardından ambulans helikopterle İstanbul Çam Sakura Hastanesi'ne götürüldü. Ümit Öztürk'ün kopan bacağı saatler süren operasyon sonrası yerine dikilirken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.