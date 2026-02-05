Yeni nesil örgüte baskın!

ÇANAKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında kentte faaliyet gösteren Liderliğini S.A.'nın yaptığı yeni nesil bir suç örgütü tespit edildi. Adını yeni duyurmaya çalışan çetenin iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 12 Ekim 2025 tarihinde iş yeri kurşunlama olayına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi.