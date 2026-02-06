3 ilde torbacı operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çanakkale, Mersin ve Isparta'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 123 şüphelinin yakalandığını, 465 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri sonucu 131 asayiş timi, 9 jandarma motorlu asayiş timi, 6 komando timi, 574 jandarma personeli ve 12 özel eğitimli narkotik köpeği ile birlikte 101 farklı adrese operasyon düzenlendi.

ZİNCİRİN HALKALARI KIRILACAK

123 şüpheli yakalandı, 465 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, "Operasyonlardaki hedefimiz; özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz" dedi.