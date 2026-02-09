Çanakkale’deki 5 yıldızlı otelden çete yönetimi

Yeni nesil çetelere yönelik operasyon, geçtiğimiz aralık ayında bir şahsın Dardanos beldesinde bulunan restoranından bir grubun haraç istediğini söyleyerek Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etmesiyle başladı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada çete 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

KAN KUSTURMUŞLAR

Yapılan çalışmada liderliğini Selman Atasever'in üstlendiği yeni nesil suç örgütünün birçok esnafı haraca bağladığı, haraç vermek istemeyenlerin ise işyerlerini kurşunladığı, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Çetenin lideri Atasever'in örgütünü kısa bir süre önce çöktüğü 5 yıldızlı bir otelin barından yönettiği belirlenirken, çetenin yakın tarihlerde birbirinden bağımsız gibi görünse de 10 eylemi birlikte yönettikleri ortaya çıktı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi.

8 ÇETE ÜYESI YAKALANDI

EMNİYETTEKİ ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 18 şüpheli bugün Adliye'ye sevk edildi. Örgüt yöneticisi Selman Atasever, çete

üyesi Fevzican K., Furkan Mustafa D., Şafak Can Z., Ali K., Oğuzhan T., Erdi C., Can D. çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.