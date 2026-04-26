Anzak askerler, Gelibolu’da ‘şafak ayini’ ile anıldı

Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü kapanış töreni yapıldı. Şehitler Abidesi'ndeki törene; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, izciler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Gürsoy, "Çanakkale sadece bir cephe değildir. Bir milletin geri adım atmama iradesidir. İnancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin tarihe sığmayan halidir. Bu topraklar metrekareye binlerce merminin düştüğü ama bir adım geri atılmayan topraklardır. Bu topraklar hayatının baharında olan gençlerin, geleceği kurtarmak için toprağa düştüğü yerlerdir. Biz bugün burada, onların emanetinin tam ortasındayız. Yine unutmayalım ki bu toprağın altında yatanlar, bu toprağın üstünde yaşayanlara bir gelecek bıraktılar. O yüzden bugün burada olmak bir sorumluluğu hatırlamaktır" dedi.