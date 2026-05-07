Ege’de yeni rota! İlk sefer saati belli oldu!

Geçen yıl kapıda vize programının etkisiyle 1.5 milyondan fazla Türk turist Yunanistan'ı ziyaret etti. Ege 'deki 10 adayı kapsayan bu uygulama sayesinde bunun 1.1 milyonu ise Rodos , Kos ve Sakız gibi destinasyonlara yöneldi.

2.5 SAATLİK YOLCULUK

ÖZELLİKLE Çeşme-Sakız ve Bodrum-Kos hatları yoğun ilgi görürken, Ayvalık ve Kuşadası'na yakın olan Midilli ve Sisam da ziyaretçi sayısının en yüksek olduğu bölgeler oldu. Seferleri duyuran ise Limni Bölge Valisi Apostolos Koutsoyiannis oldu. Koutsoyiannis, yeni seferlerin artık nakliye şirketinin rezervasyon sistemine dahil edildiğini belirtti. Çanakkale- Limni hakkında yolculuk 2,5 saat sürecek.