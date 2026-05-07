Ege’de yeni rota! İlk sefer saati belli oldu!

ALTIN Vize ile alınan 720 milyon dolarlık gayrimenkul alımları, 1.5 milyonu aşan turist sayısıyla Yunanistan'a yeni feribot seferi başlıyor. Çanakkale ile Limni'yi bağlayacak feribot, 13 Haziran'da ilk seferine çıkacak.
Geçen yıl kapıda vize programının etkisiyle 1.5 milyondan fazla Türk turist Yunanistan'ı ziyaret etti. Ege'deki 10 adayı kapsayan bu uygulama sayesinde bunun 1.1 milyonu ise Rodos, Kos ve Sakız gibi destinasyonlara yöneldi.
2.5 SAATLİK YOLCULUK
ÖZELLİKLE Çeşme-Sakız ve Bodrum-Kos hatları yoğun ilgi görürken, Ayvalık ve Kuşadası'na yakın olan Midilli ve Sisam da ziyaretçi sayısının en yüksek olduğu bölgeler oldu. Seferleri duyuran ise Limni Bölge Valisi Apostolos Koutsoyiannis oldu. Koutsoyiannis, yeni seferlerin artık nakliye şirketinin rezervasyon sistemine dahil edildiğini belirtti. Çanakkale- Limni hakkında yolculuk 2,5 saat sürecek.