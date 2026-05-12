Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yeni tarife | KURBAN BAYRAMINA ÖZEL

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 23-31 Mayıs'ta, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yaşanması beklenen yoğunluk dolayısıyla bayram tarifesi uygulanacağı belirtildi.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de sefer yapılacak.

Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 ve 23.00'da, Bozcaada'dan Geyikli'ye de 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 ve 22.00'de seferler gerçekleştirilecek.