Taksici sevgiliden kadın hâkime: Uyuşturucu parası yaz aşkım

Çanakkale Adliyesi'nde olay çıkaran kadın hâkim ile yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatma Kübra Taştan (33), eski erkek arkadaşı Burak Doğan (36) ile yaşadığı tartışmanın ardından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, adliye lojmanlarına sık giriş yaptığı iddia edilen taksici K.D. teknik takibe alındı. K.D.'nin aracında "uyuşturucu nitelikli madde" içerdiği değerlendirilen ilaçlar ele geçirildi. K.D. ifadesinde, ilaçları hâkim Fatma Kübra Taştan'a götürdüğünü öne sürdü. Hâkim ile taksici arasında geçtiği öne sürülen mesaj kayıtları da incelemeye alındı. Mesajlarda K.D'nin "Uyuşturucu parası yaz aşkım. Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun" dediği, Fatma Kübra Taştan'ın ise, "Yaaaa senin taksi cart curtun var" diye cevap verdiği belirtildi. K.D'nin de, "Aşkım taksiyle benim IBAN'ımın ne alakası var" cevabı verdiği öne sürüldü. 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan hakimin, bu nedenle adliyeye giderek başsavcılık katında olay çıkardığı kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari süreçlerin sürdüğü bildirildi.