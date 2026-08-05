Çanakkale'de at katliamı! Maraton'un önce ayaklarını bağladılar sonra da...

Kan donduran olay Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Vahdet Özdemir, sünnet ve düğün merasimlerinde kiraladığı "maraton" ismindeki atını her zaman olduğu gibi önceki gün de otlaması için spor tesislerinin arka kısmındaki boş araziye bıraktı.
KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Sabah saatlerinde 10 yıldır besleyip büyüttüğü atını ahıra götürmek için araziye giden Özdemir, Maraton'u bağladığı yerde göremeyince etrafta aramaya başladı. İlk başta atının ipinden kurtularak kaçmış olabileceğini düşünen Özdemir, ormanlık alana geçince korkunç manzarayla karşılaştı.
AYAKLARINDAN TUTUP...
Atın 4 ayağının domuz bağıyla bağlanmış şekilde yerde hareketsiz yattığını gören Özdemir, yanına gittiğinde atının öldüğünü anladı. Ağzından köpükler çıkan ata zarar verildiğini fark eden Özdemir, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, adli tıp raporu için İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimlerinden yardım istedi.
ÖLÜM NEDENİ KORKUNÇ
Veteriner hekimi at üzerinde yaptığı inceleme sonrası elde ettiği bilgileri raporladı. Veteriner hekimi rapordaki açıklamasında atın anüs bölgesinin sert bir cisimle zorlanması sonucu anüs ve rektum duvarının yırtıldığı, bunun iç organ hasarına, şiddetli iç kanamaya, peritonite (karın zarı iltihabı) veya toksik şoka yol açarak ölümcül sonucu doğurduğu belirtildi.
POLİS HER YERDE SALDIRGANLARI ARIYOR
Raporun ardından Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk etapta bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alınırken, polis her yerde saldırganları arıyor.