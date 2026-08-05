Çanakkale'de at katliamı! Maraton'un önce ayaklarını bağladılar sonra da...

Kan donduran olay Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Vahdet Özdemir, sünnet ve düğün merasimlerinde kiraladığı "maraton" ismindeki atını her zaman olduğu gibi önceki gün de otlaması için spor tesislerinin arka kısmındaki boş araziye bıraktı.